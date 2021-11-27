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AK Partili vekilden faiz açıklaması: Yükselseydi dolar 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
AK Partili vekilden faiz açıklaması: Yükselseydi dolar 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Faiz indirimleri ve doların yükselmesiyle ilgili konuşan Öztürk, "Hükümet popülist politikalar yapsaydı ki çok kolaydı; faizi 2 puan artırırdı, döviz 5 liraya düşerdi. Belki günü kurtarırdık ama geleceği kaybederdik." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde konuşan Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, faiz ve Dolar kuruna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni bir ekonomi politikası yürüttüğünü belirten Öztürk, "Bugüne kadar Türkiye yüksek faiz, düşük kur ile giderken, bu paradigma değişikliği ile beraber Türkiye yeni bir döneme giriyor." yorumunu yaptı.

Öztürk, döviz, faiz, altın üçgeninde dönen ekonomik dolaşımın, üretim, ihracat, istihdam zeminine çekilmeye doğru bir politika değişikliği olduğunu dile getirdi. Merkez Bankası'nın aldığı kararların, ekonomi çevrelerinde tepkiye neden olduğunu belirten Öztürk, "Hükümet, bu paradigma değişikliğinin siyasi, sosyal, ekonomik sonuçlarını sandıkta karşılamaya hazır ki böyle bir politikaya gitti. Demokrasi böyle bir şey. Onun için tahammül, sabır ve zaman." dedi.

Türkiye'nin uluslararası alanda mücadele verdiğini, burada geri adım atanın bu mücadeleyi kaybedeceğini vurgulayan Öztürk "Hükümetimiz, orta vadeli programdaki büyüme hedeflerinden ve bütçe disiplininden taviz vermeyerek, vazgeçmeyerek milletimize hizmet etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yüksek kur hakkında da konuşan Öztürk, "Hükümet popülist politikalar yapsaydı ki çok kolaydı; faizi 2 puan artırırdı, döviz 5 liraya düşerdi, belki günü kurtarırdık ama geleceği kaybederdik. Dolayısıyla AK Parti hükümetleri, Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir dönemde popülist politikalar yapmamıştır, tevessül etmemiştir, acı olsa da bazı acı reçeteleri uygulamıştır. Muhalefet işimizi kolaylaştırdılar sanabilir ama neticede ak mı kara mı yakında göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (2)
Turan İNCEOZ :Aynen öyle. Yerli otoyu bırak, Suriye'den cik,akdenizi terket,gaz ve petrol aramayı bırak o zaman dolar da düşer, enfilasyon da. Ama biz herşeye rağmen istiklâl ve istikbalimizi düşüneceğiz. Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
Ender Durmaz:Bu söylediğine kendisi inaniyormi acaba merak ediyorum Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
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