AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
30.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:28
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz