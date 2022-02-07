AK Parti Rize Milletvekili Bak, Su Sporları Merkezini inceledi

RİZE (AA) - AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Gündoğdu Su Sporları Merkezinde incelemede bulundu.

Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ile merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki tesisi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bak, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, bakanlığı döneminde temeli atılan tesisisin hizmete girmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Tesisin dünyada sayılı olduğunu vurgulayan Bak, içerisinde profesyonel olarak hazırlanmış kondisyon ergometre merkezi ve aynı anda 12 sporcunun kürek çekebileceği antrenman havuzunun yer aldığını, tesisin etrafında sporcuların dinlenebileceği sosyal alan, kameriye, oturma alanı ve meyve bahçesi bulunduğunu ifade etti.

Sporcuların eğitim almaya başladığına dikkati çeken Bak, "Merkezimizde çeşitli kategorilerde 40 sporcu eğitim görüyor. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) kapsamında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Sporcularımız yatılı ve gündüzlü olarak da çalışmalarını sürdürebiliyor. Ayrıca kano branşında Gündüzlü Eğitim Merkezi yakın zamanda açılacak ve burada başarılı olan sporcularımız TOHM üzerinden olimpiyatlara hazırlanacak." dedi.

Bak, asıl hedeflerinin Rize'de sporcu sayısını artırmak olduğunu kaydederek, "Spor bireyin sağlıklı gelişmesi için en önemli şey. Bu nedenle gelecek nesillerin daha sağlıklı gelişimine büyük önem veriyoruz. Hedefimiz herkesin spor ile buluşması. Spor ile buluşan gençlerimizin arasından sıyrılacak bireylerin de ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil etmesi için çaba harcıyoruz." diye konuştu.