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AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen'den ilçe stadı açıklaması Açıklaması

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen'den ilçe stadı açıklaması Açıklaması
04.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:36

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yenilenen Marmaris Şehit Stadı'nda salgında sonra birçok maç oynayacağını belirtti.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yenilenen Marmaris Şehit Stadı'nda salgında sonra birçok maç oynayacağını belirtti.

Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Gökmen'e yeni görevi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Gökmen, ilçe stadyumunun yenilenmesi için çaba gösteren Muğla AK Parti Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Spora salgın günlerinde bile ara vermeden yatırım yapıldığını aktaran Gökmen, şunları ifade etti:

"Bu salgın günleri bittiğinde yeni stadımız ve yeni projeler ile sporlu günlere tekrar 'merhaba' diyeceğiz. Yenilenmiş şehir stadımız da birçok maçların oynandığı şampiyonluk kupalarının kaldırıldığı günler göreceğiz. İlçemizde spor kulüpleri ile geleceğin yıldızlarının yetişmesi için fikir alış verişinde bulunacağız."

İlman,ziyarette Gökmen'e Muğlaspor forması hediye etti.

Kaynak: AA

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