AK Parti'li Doğru: "Pamuk üreticisi primden memnun kalacak"

20.09.2019 12:10

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, pamuk priminde çiftçilerin memnun olacağı bir rakamın açıklanacağını söyledi.



Aynı zamanda Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olan Abdullah Doğru ile AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler Ceyhan ilçe teşkilatını ziyaret etti.



AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Çukurova'da özellikle de Ceyhan ovasında bu yıl pamuk veriminde çok düşüş yaşandığını, çiftçinin pamuk desteklemeleri ile ancak ayakta kalacağını söyledi.



Abdullah Doğru'da, bu yıl verim düşüklüğünün yaşandığının farkında olduklarını belirterek, yakın zamanda açıklayacakları pamuk destekleme fiyatında üreticiyi memnun edeceklerinin müjdesini verdi.



Ürün alımında Çukobirlik'in çözüm olmayacağını belirten Doğru, "Hükümet olarak Çukobirlik'in borçlarının hala 160 milyon TL'sini ödüyoruz. Dünya artık değişiyor. Yakın zamanda tarım şuraları toplantıları gerçekleştireceğiz. Bu şuralarda özellikle Çukurova çiftçisini memnun edecek önemli kararlar alacağız. Bu şuralarda özellikle desteklemeler hakkında iyileştirme hakkında kararlar alacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA