AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Elektrikli scooter kullanım yaşı 15 olacak
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AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Elektrikli scooter kullanım yaşı 15 olacak

12.10.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:48
AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Elektrikli scooter kullanım yaşı 15 olacak

AK Parti, bisiklet ve elektrikli scooter kullanımına ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Buna göre, son dönemde moda olan elektrikli scooter kullanma yaşı 15 olacak ve 50 kilometre üzeri yollarda kullanılamayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çevre ajansının kurulmasını öneren yasa teklifini Meclis'e sunduklarını duyurdu. Buna göre, Elektrikli scooterlarla ilgili yasal düzenleme geliyor.

SCOOTER KULLANABİLME YAŞI

39 maddelik teklifte bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren maddeler dikkat çekti.

SCOOTERLAR 50 KİLOMETRE ÜZERİ YOLLARDA KULLANILAMAYACAK

AK Partili Muş yaptığı açıklamada, "Mevzuatımıza bisiklet yolu tanımı yapılıyor. Elektrikli scooter ve bisiklet yolu şeridi tanımı kanun kapsamına alınıyor. Karayolları genel Müdürlüğü'ne elektrikli scooterların gidebileceği alanları inşası görev ve yetki verilmekte. Karayolarında bulunan bisiklet yolarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve scooterların kullanma yaşı 15 olarak belirlenecek. Elektrikli scooterların 50 kilometre üzeri otoyollarda kullanılmasına sınırlama getiriyoruz. Elektrikli scooter kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler. Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri'ne bisiklet ve scooterların park ve şarj istasyonları yapma görevini getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (2)
HUKUKİ SORUMLULUK GÖZDEN KAÇIRILMASIN: Habere konu araç işleticisi pek hoşlanmayacak bu işten. 15 Yaşındaki çocuk reşit olmadığına göre, kullandığı araç la başka birine zarar verir se ? Bu araç kullanımında sürücü belgesi aranmıyor, 15 yaş bile çok düşük. Kullanıcı için kask zorunlu olursa, hem kullanım disiplin altına alınır, hemde kullaanıcınıın sağlığı korunmuş olur.
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BOŞA GİDEN 20 YIL: ÜLKEDE BİR SÜRÜ SORUN VARKEN UGRASTIGINIZ BU BOŞ İŞLER SEÇİMLERDE ÖNÜNÜZE CIKACAK EMİN OLUN BAŞKA DERDİMİZ YOK SANKİ
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