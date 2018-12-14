AK Parti Kadın Kollarından Yerli Malı Kermesi

AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla kadın girişimcilerin ürettiği yerli mallarını tanıtmak için kermes düzenledi.

Karaman İş Merkezinde düzenlenen kermese, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ve çok sayıda girişimci kadın katıldı.

Ertürk, yerli malı kermesiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle evlerinde üretim yapan girişimci kadınlara destek olmak amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak kermes açıldığını söyledi.

Tanıtım kermesinin iki gün boyunca süreceğini aktaran Ertürk, şöyle konuştu:

"Bu etkinlikte amacımız Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ve yerli üretime dikkat çekmektir. Biz bugün burada, 'AK Kadınlar yerli üretir, yerli tüketir ve ekonomiye destek verir' diyoruz. İnşallah, bu ikin sürecek kermese bütün Afyonkarahisar halkımızı girişimci kadınlarımıza destek vermeye davet ediyoruz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da bu yıl yerli ve milli üretim ile el emeği üretime destek verdiklerini belirtti.

Çoban, yerli malı üretimini ve kullanılmasına herkesin destek vermesi gerektiğini kaydederek, kermesi düzenleyen AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kollarını tebrik etti.