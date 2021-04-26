AK Parti heyetinden il müdürlerine ziyaret
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AK Parti heyetinden il müdürlerine ziyaret

AK Parti heyetinden il müdürlerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki heyet, kentte gören yapan bazı il müdürlerine ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki heyet, kentte gören yapan bazı il müdürlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Yıldırım, Ekonomi İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcı Serkan Işık ve İl Teşkilat Başkan Yardımcı Ahmet Ateş ile birlikte Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'u ziyaret ettik. İlgi ve alakalarından dolayı İl Müdürüne teşekkür eden Yıldırım ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir' e ziyarette bulundu. Kurum çalışmaları ve yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulunan heyet, Edebali Stadı'nın son durumunu hakkında değerlendirme bulundu. - BİLECİK

AK Parti heyetinden il müdürlerine ziyaret
AK Parti heyetinden il müdürlerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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