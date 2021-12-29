AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü

AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü.

Ak Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda AK Parti Grup Başkanvekilleri Elitaş ve Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü. Görüntü alınmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine İmamoğlu eleştirisi: Sarıp sarmalıyoruz

AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine İmamoğlu eleştirisi: Sarıp sarmalıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title