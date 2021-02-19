BALIKESİR - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Büyükgümüş
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BALIKESİR - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Büyükgümüş

19.02.2021 20:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:36

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah ekonomi, hukuk ve sosyal alanda başlattığımız bu yeni reform dönemiyle birlikte en fazla biz gençler bu işe sahip çıkacağız." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah ekonomi, hukuk ve sosyal alanda başlattığımız bu yeni reform dönemiyle birlikte en fazla biz gençler bu işe sahip çıkacağız." dedi.

Büyükgümüş, Alpaslan Türkeş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, kongrelerde kadroların yenilendiğini ve heyecanların tazelendiği söyledi.

Teşkilatlar olarak tüm gençlerin gönüllerine girmeleri gerektiğini vurgulayan Büyükgümüş, "İnşallah ekonomi ve hukuk alanında, sosyal yaşamda başlattığımız bu yeni reform dönemiyle birlikte en fazla biz gençler bu işe sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Her geldiğinde Balıkesir'i farklı gördüğünü anlatan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Demek ki burada gerçekten milletimizin hayatını kolaylaştıran, gönüllere giren icraatlar var. Teşkilatlar olarak Balıkesir'deki tüm gençlerin gönlüne ve zihnine, burada hayata geçirdiğimiz tüm icraatları, liderimizin fikirlerini, tüm söylemlerini, bize tüm nasihatlerini, partimizin tüm ideallerini, davamızın tüm hedeflerini bir nakış gibi işlememiz lazım. Gönüllerden asla çıkmayacak şekilde işlememiz lazım. Onun için bugün kuracağımız kadroyla oluşturacağımız yönetimle herkesin gönlüne gireceğiz."

Kongrede, Muhammed Zahid Bayram yeniden başkan seçildi.

Kongreye, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, ilçe belediye başkanları, ilçe gençlik kolları başkanları ve gençler katıldı.

BALIKESİR - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Büyükgümüş
BALIKESİR - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Büyükgümüş
BALIKESİR - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Büyükgümüş
BALIKESİR - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Büyükgümüş

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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