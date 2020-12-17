Ajax, Utrecht'i 5-4 yenerek Hollanda Kupası'nda tur atladı

Hollanda Kupası 2. Tur maçında Ajax, sahasında Utrecht'i konuk etti.

Amsterdam Arena'da oynanan mücadele adeta gol düellosuna dönüşürken, 9 golün atıldığı maçta kazanan, 5-4'lük skorla ev sahibi Ajax oldu.

TADIC VE LABYAD GALİBİYETİ GETİRDİ

Ajax'a galibiyeti getiren golleri; 8 ve 89. dakikalarda Dusan Tadic, 45 ve 81. dakikalar Zakaria Labyad ve 54. dakikada St. Jago (kendi kalesine) attı. Utrecht'in 1 ve 47. dakikalarda Mimoun Mahi, 55. dakikada Van de Streek ve 70. dakikada Moussa Sylla ile bulduğu goller yenilgiyi önleyemedi.

Muhteşem maçın ardından Ajax, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.