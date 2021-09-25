Ajax maçı öncesi tablo çok ağır! İşte Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan 14 futbolcu
Altay deplasmanına sakatlıkları sebebiyle 10 futbolcusundan yoksun giden Beşiktaş, İzmir ekibiyle oynadığı maçta 4 futbolcusunu daha kaybetti. Karşılaşmada Atiba, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic'in de sakatlanmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı öncesi sakat futbolcu sayısı 14'e yükseldi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu. Sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlılar, İzmir'de de kabus gibi bir gece yaşadı ve 4 futbolcusunu daha kaybetti.
ATIBA'NIN TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANDI
Altay'la oynanan maçta Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic sakatlanarak oyuna devam edemedi. Salih Uçan da maç içinde ayağına darbe alırken karşılaşmaya sakat bir şekilde devam etti. Deneyimli futbolcu Atiba'nın ise maç sonunda adele ağrıları çektiği, tedavisine hemen başlanıldığı ancak Ajax maçında sahada yer almayabileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta sakat futbolcular şöyle:
- Vida
- Welinton
- Montero
- Necip Uysal
- Mehmet Topal
- Pjanic
- Oğuzhan Özyakup
- Ghezzal
- N'Koudou
- Alex Teixeira
- Larin
- Atiba
- Salih Uçan
- Batshuayi
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