Ajax maçı öncesi tablo çok ağır! İşte Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan 14 futbolcu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu. Sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlılar, İzmir'de de kabus gibi bir gece yaşadı ve 4 futbolcusunu daha kaybetti.

ATIBA'NIN TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANDI

Altay'la oynanan maçta Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic sakatlanarak oyuna devam edemedi. Salih Uçan da maç içinde ayağına darbe alırken karşılaşmaya sakat bir şekilde devam etti. Deneyimli futbolcu Atiba'nın ise maç sonunda adele ağrıları çektiği, tedavisine hemen başlanıldığı ancak Ajax maçında sahada yer almayabileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta sakat futbolcular şöyle:

Vida

Welinton

Montero

Necip Uysal

Mehmet Topal

Pjanic

Oğuzhan Özyakup

Ghezzal

N'Koudou

Alex Teixeira

Larin

Atiba

Salih Uçan

Batshuayi

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