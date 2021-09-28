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Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

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Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Ajax'la oynadığı mücadelede ekranlara yansıyan bir görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hollanda ekibinin kalecisi Pasveer'in kalesinde olmadığı anlar binlerce kez paylaşılırken, herkes "Ajax kalecisi nerede?" diye sordu.

11 futbolcusundan yoksun gittiği Ajax deplasmanında Beşiktaş 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından maç içinde yaşanan bir an sosyal medyada çok konuşuldu.

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Mücadelenin 21. dakikasında Ajax yarı alanında, Hollanda ekibinin kalecisi Pasveer'in kalesinde olmadığı anlar ilgi çekti. Sosyal medyada Ajax kalesinin boş olduğu görüntü binlerce kez paylaşılırken, herkes kalecinin nerede olduğunu merak etti.

Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

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