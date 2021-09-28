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Ajax'ın yıldızı Haller, Beşiktaş'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

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Ajax'ın yıldızı Haller, Beşiktaş'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Ajax'ta Haller, karşılaşmada attığı golle Devler Ligi tarihine geçti. Fildişi Sahilli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'la karşılaştı. Karşılaşmayı Hollanda ekibi 2-0 kazanırken yıldız futbolcu Haller, Şampiyonlar Ligi tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

SPORTING AĞLARINA 4 GOL BIRAKTI

Devler Ligi'nde ilk hafta maçında Sporting'e karşı 4 gol atan Fildişi Sahilli futbolcu, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Haller böyleceŞampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçta 5 gol kaydeden ilk oyuncu olmayı başardı.

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