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Ajax'ın PSV Eindhoven'a Attığı En İyi Goller

Hollanda futbolunun en büyük iki kulübü Ajax ile PSV arasında oynanan karşılaşmalar harika gollere tanıklık etmemize sağladı. Ajax'ın Suarez, Sneijder ve Emanuelson gibi yıldızlarıyla PSV'ye karşı attığı en güzel golleri sizin için sıraladık..

30.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:19

futbolunun en büyük iki kulübü ile PSV arasında oynanan karşılaşmalar harika gollere tanıklık etmemize sağladı. Ajax'ın Suarez, Sneijder ve Emanuelson gibi yıldızlarıyla PSV'ye karşı attığı en güzel golleri sizin için sıraladık..

Kaynak: Dugout

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