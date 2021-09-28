'Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir' diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım - Haberler Spor
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"Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım

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Altay'ın Hollandalı sağ kanat oyuncusu Leandro Kappel, "Beşiktaş'ta çok eksik var. Ajax, Cambuur'u 9-0 yenmişti. Öyle bir maç olabilir. Beşiktaş'ın kazanma şansı sıfır" ifadelerini kullanmıştı. Kappel, paylaştığı videoyla özür diledi. Tecrübeli futbolcu, "Sözlerim çarpıtıldı, keserek paylaşıldı. Beşiktaş'a övgülerim paylaşılmamış. Ajax çok formda, sadece bunu söylemek istemiştim. Dava açacağım" diye konuştu.

Leandro Kappel, Ajax - Beşiktaş maçı öncesi kullandığı ifadelerin çarpıtıldığını belirtti. Kappel, Türkçe konuştuğu videoyu paylaştı.

'Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir' diyen Altay'ın futbolcusu Kappel video paylaştı. Sözlerimi çarpıttılar

İşte Kappel'in ifadeleri:

"BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

"Öncelikle söylemek istiyorum. Türkiye benim ikinci ülkem. Hollandalı gazeteci videoyu keserek paylaştı. Gerekirse dava açacağım. Ben sadece futboldaki zorlukları anlatmak istedim. Beşiktaş'a olan övgüleri paylaşmamış. 13 sakat futbolcusu olması Beşiktaş'ı çok zor durumda bıraktı, çünkü Ajax çok formda. Sadece bunu söylemek istedim. Beşiktaş çok büyük ve özel kulüp, ben çok iyi biliyorum. Söylediklerim çarpıtılmış ve yanlış gösterilmiş. Bilinmesini istiyorum."

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Yorumlar (1)
Ugur Agirman:Ulan dingil sanane besiktas dan kendi takiminla ilgilen
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Haber: 'Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir' diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım - Haberler Spor
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