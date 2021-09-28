"Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım

Leandro Kappel, Ajax - Beşiktaş maçı öncesi kullandığı ifadelerin çarpıtıldığını belirtti. Kappel, Türkçe konuştuğu videoyu paylaştı.

İşte Kappel'in ifadeleri:

"BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

"Öncelikle söylemek istiyorum. Türkiye benim ikinci ülkem. Hollandalı gazeteci videoyu keserek paylaştı. Gerekirse dava açacağım. Ben sadece futboldaki zorlukları anlatmak istedim. Beşiktaş'a olan övgüleri paylaşmamış. 13 sakat futbolcusu olması Beşiktaş'ı çok zor durumda bıraktı, çünkü Ajax çok formda. Sadece bunu söylemek istedim. Beşiktaş çok büyük ve özel kulüp, ben çok iyi biliyorum. Söylediklerim çarpıtılmış ve yanlış gösterilmiş. Bilinmesini istiyorum."

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