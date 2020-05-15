Ajax, Bayern Münih'i Geçerek Şampiyonlar Ligi Finali'ne Yükseliyor 1995 Şampiyonlar Ligi sezonu yarı finalinde Bayern Münih ile eşleşen Ajax, 0-0 biten ilk tur maçının ardından Jari Litmanen, Marc Overmars, Ronald de Boer ve Finidi George'un golleriyle 5-2 yenerek, Bayern Münih'i kupanın dışına itiyor ve finale çıkıyor.

1995 Şampiyonlar Ligi sezonu yarı finalinde Bayern Münih ile eşleşen Ajax, 0-0 biten ilk tur maçının ardından Jari Litmanen, Marc Overmars, Ronald de Boer ve Finidi George'un golleriyle 5-2 yenerek, Bayern Münih'i kupanın dışına itiyor ve finale çıkıyor. Kaynak: Dugout