Aileler, ara tatilde termali tercih ediyor

12.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:30

Terma City Otel Genel Müdürü Orhan Arslan, ara tatile yönelik rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Tesiste ara tatil için şu anda yüzde 80-85 seviyesinde rezervasyonlar mevcut. Bu haftaki rezervasyonlarla ara tatili yüzde 95-100 dolulukla geçireceğiz. Ara tatil sebebiyle rezervasyonların yüzde 50 artış gösterdiğini görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaderili Şirketler Grubu'dan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemini kapsayan ara tatil dönemi kapsamında öğrenciler, ilk ara tatile 18-22 Kasım'da çıkacak. Hafta sonu ile birleştirilince 9 gün tatil yapacak çocukların stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmelerini isteyen aileler, mevsim itibarıyla en çok termal tesislere ilgi gösteriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Terma City Otel Genel Müdürü Orhan Arslan, ara tatile yönelik rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü, tesiste ara tatil için şu anda yüzde 80-85 seviyesinde rezervasyonların mevcut olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu haftaki rezervasyonlarla ara tatili yüzde 95-100 dolulukla geçireceğiz. Ara tatil sebebiyle rezervasyonların yüzde 50 artış gösterdiğini görebiliyoruz. Tatil boyunca termal sularımızdan, 6 bin metrekare üzerine kurulu spa merkezimizden, çocuk eğlence merkezleri ve Termal ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde 9 gün geçirmek isteyen ailelerimizi, ayrıca zengin yemek ve içme seçenekleri, tüm sosyal donatılarımız ile hazır bir şekilde ağırlamak için hazırız.

Yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkati çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj. Tesisimizde sadece yurt içi değil, yurt dışından da yoğun talep alıyoruz. Turist kapasitesi yüksek olan tesisimize gelen talepler ve ilgiden mutluyuz. Tam kapasite olarak geçireceğimiz ara tatil dönemini Yalova'nın Termal ilçesinin 2.200 yatak kapasitesi en büyük termal tesisi olarak, Termal ilçesinin ara tatil rezervasyonlarının yüzde 50'sini karşılıyor ve katkı sağlıyor olmak da bizleri ayrıca mutlu ediyor."

Kaynak: AA