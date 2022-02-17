Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları, 2 gün süreyle iş bıraktı

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin özlük haklarında kayıplara neden olduğu ve iş güvencesini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle 2 gün süreyle iş bıraktı. Sağlık çalışanları, 17-18 Şubat tarihlerinde çalışmayacak.

"SESİMİZİ DUYURANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, iş bırakma eylemi önceki ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 30 Haziran 2021'de yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin 'ceza yönetmeliği' olduğunu söyledi. Yönetmeliğin dezavantajlı sonuçlarını yaşayan aile hekimlerinin iş bırakma kararı verdiğini belirten Uğur, "Bizi yönetenler sesimizi duyana kadar iş bırakmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİZİM DE GÖRÜŞLERİMİZİN ALINMASINI İSTİYORUZ"

Yönetmelik yayınlamadan önce kendilerinden görüş alınması gerektiğini belirten Uğur, "Aralıkta aile sağlığı merkezi çalışanlarının sözleşmesi yenilenirken Türkiye genelinde yaklaşık 100 arkadaşımızın sözleşmesi yenilenmedi. Bu yönetmeliğe istinaden yenilenmedi. Yönetmelikte, sözleşme fesihlerini çok kolaylaştıran maddeler vardı. Ve birçok maddesini de kabul edilebilir görmediğimiz için yönetmeliğe karşı çıkıyoruz. Temmuz, ağustos aylarında yine iş bıraktık. 8 Aralık'ta Türkiye genelinde tüm sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili yine iş bıraktık ama biz sesimizi yine duyuramıyoruz. Bizi yönetenler sesimizi duyana kadar da iş bırakmalarımıza devam edeceğiz. Hiçbir görüşme talebi gelmiyor, bizim de görüşme taleplerimizi reddediyorlar. Bir yönetmelik yayınlanırken bizim de görüşlerimizin alınmasını istiyoruz. Çünkü sahada bu yönetmelikleri uygulayanlar biziz." dedi.

"EMEKLİLİĞİ GELEN EMEKLİ OLUYOR, GELMEYENLER İSTİFA EDİYOR"

Aile hekimlerinin hem maddi hem de sağlıkta şiddet sorunuyla karşı karşıya kaldığını kaydeden Uğur, "Hepimiz kendimizi güvencesiz hissediyoruz. Başta can güvenliğimiz yok zaten. Onun ötesinde de iş yeri barışımız yok. Emekliliği gelen arkadaşlarımız bu sorunlardan dolayı emekli oluyor. Emekliliği gelmeyenler istifa ediyor. İstifaların sonucunda da birçok arkadaşımız, hekimler dışındaki sağlık çalışanı arkadaşlarımız da istifa edip yurt dışına gidişin yollarını arıyor. Sağlık çalışanı bulunamaz olacak, çünkü muayene olacak hekim, hemşire bulamayacak." şeklinde konuştu.