Son dakika gündem: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

09.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:06
Son dakika gündem: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Bir son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Serdar Ortaç Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yaşar Kemal Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı. - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 10:06:48. #1.15#
title