Son dakika gündem: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Bir son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.