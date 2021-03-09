Son dakika gündem: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.
09.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:06
Bir son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen