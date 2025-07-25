Yorumlarıyla spor kamuoyunda öne çıkan isimlerden biri olan Ahmet Turunç'un yaşı ve memleketi sıkça araştırılıyor. Spor programlarında yaptığı keskin tespitlerle tanınan Turunç, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ahmet Turunç'un kariyerine ve geçmişine dair bilgiler kamuoyunda yakından takip ediliyor. Peki, Ahmet Turunç kimdir? Ahmet Turunç kaç yaşında, nereli, hangi takımlı?

AHMET TURUNÇ KİMDİR?

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