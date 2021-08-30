Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu! 3.5 milyon lira değerindeki otomobili 200 bin liraya satmışlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu! 3.5 milyon lira değerindeki otomobili 200 bin liraya satmışlar

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin şirketine ait Mercedes S350 marka aracı evinin önünden çalınmıştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler aracı Maslak'ta bir oto sanayide buldu. Lüks aracı çalan şüphelinin 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya sattığı ortaya çıktı.

Ahmet Nur Çebi'nin Mercedes S350 marka aracı Üsküdar'daki evinin önünden çalınmıştı. İddiaya göre aracı çalan şüpheli, güvenlik görevlisinin kulübesinden ayrılmasını fırsat bilerek kulübeye girdi ve aracın anatarını aldı. Hemen otomobile binen şüpheli hızlıca kayıplara karıştı.

ARAÇ, SAHTE PLAKAYLA BULUNDU

Sözcü'nün haberine göre; Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Araştırmalarda, aracın izine Maslak'ta bir sanayide ulaşıldı. Sahte plakayla bulunan araçla ilgili 2 kişi yakalandı.

Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu! 3.5 milyon lira değerindeki otomobili 200 bin liraya satmışlar
Ahmet Nur Çebi'nin çalınan aracı. (Fotoğraf: Milliyet)

ŞÜPHELİ BASKINLA YAKALANDI

Şüphelilerin 3.5 milyonluk aracı 200 bin liraya satın aldıkları belirlendi. Polis ekipleri şüphelilere aracı satan kişinin Anıl K. olduğunu tespit etti. O şüpheli de baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Anıl K. (23), Eren Y. (38) ve Savaş Ç. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanayi sitesinde bulunan araç ise emniyete götürüldü.

Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu! 3.5 milyon lira değerindeki otomobili 200 bin liraya satmışlar
Beşiktaş, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler resmen başladı
Beşiktaş, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe, Beşiktaşlı Larin'in vatandaşı için harekete geçti! Eustaquio transferi kısa süre içinde sonuçlanabilir
Fenerbahçe, Beşiktaşlı Larin'in vatandaşı için harekete geçti! Eustaquio transferi kısa süre içinde sonuçlanabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hamid Karzai Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Burak Deniz Acun Ilıcalı Metin Çekmez
Spor Ali Koç Balotelli Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu! 3.5 milyon lira değerindeki otomobili 200 bin liraya satmışlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 15:46:07. #1.16#

title