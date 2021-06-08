Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı
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Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Kulüpler Birliği'ne başkanlık yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, görevi bırakma kararı aldı. Çok yorulduğu için bu kararı aldığını ifade eden Çebi, ay sonuna dek olağanüstü seçim yapılarak yeni başkanın belirlenmesini istedi. Kulüpler ve TFF arasında pek sık kalan Çebi, Beşiktaş'taki görevine daha fazla zaman ayırmak istiyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 5 Şubat 2021'den bu yana sürdürdüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı bırakıyor. Çok yorulduğu için bu kararı aldığını ifade eden Çebi, ay sonuna dek olağanüstü seçim yapılarak yeni başkanın belirlenmesini istedi.

"KARARLARDA YUMUŞAMA ISTEDIK"

Öte yandan Ahmet Nur Çebi, dün Futbol Federasyonu yetkilileriyle gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında, "Geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. TFF Başkanı ve üyeleri sorunlarımızı dinlemek, fikirlerimizi almak için buraya kadar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yabancı sayısının düşürülmesiyle 'Bir sene daha erteleyin lütfen. Sıkıntılarımız' aşamadık.' dedik. Belki sahada 11 kişinin yabancı olması hoş değil ama bu durumu pandemide aşamadığımızı ifade ettik. Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. Birçok takımımız aynı sorunu yaşıyor. Limitler konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Yayıncı kuruluşla ilgili konuları konuştuk. Ayın 9'u 10'una kalmadan birçoğunu netleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü yapacağımız çalışmalar, verilecek kararlara göre devam edecektir. Alınan kararlarda yumuşama ve hoşgörü istirham ettik" ifadeleri kullandı.

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Haber Yorumları (2)
AY KURAL: Tabi yumuşama istersiniz. Yirmi yabancı oyuncu ile lige ve Şampiyonlar ligine girmek için .Hadi ordan Başkan yerli oyunculara da şans vermek gerekir.
Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
HAKİKAT : günaydın.
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500
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