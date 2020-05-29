Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla bir araya geldi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımı ile buluştu.
29.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:52
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımı ile buluştu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.
Çebi, buluşmada siyah-beyazlılara yeniden başlayacak Süper Lig öncesi başarı diledi.
Kaynak: AA