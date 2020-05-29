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Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımı ile buluştu.

Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla bir araya geldi
29.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:52

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımı ile buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Çebi, buluşmada siyah-beyazlılara yeniden başlayacak Süper Lig öncesi başarı diledi.

Kaynak: AA

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