Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla bir araya geldi Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımı ile buluştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımı ile buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Çebi, buluşmada siyah-beyazlılara yeniden başlayacak Süper Lig öncesi başarı diledi.

Kaynak: AA