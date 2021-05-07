Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim tabii ki bizi alkışlayacak, başka ne yapacak!
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Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim tabii ki bizi alkışlayacak, başka ne yapacak!

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" ifadeleriyle ilgili, "Tabii ki alkışlayacak. Başka ne yapacak! Fatih hoca yapılması gerekeni söylemiş, eklenecek bir şey yok" diyen Çebi, Galatasaray maçıyla alakalı da, "Sergen hocama ve futbolcularıma güveniyorum" cümlelerine yer verdi.

Galatasaray derbisine çıkacak Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Çebi, şampiyonluk yarışı ve Fatih Terim'in açıklamaları hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

"ŞU ANDA SADECE LİDERİZ"

"Galatasaray güçlü bir takım. Şampiyon olmadan oldum demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda sadece lideriz ve henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra matematiksel olarak ihtiyaç olduğumuz puanları alarak şampiyonluğumuzu ilan ederiz.

Bu oluşana kadar şampiyon değiliz, ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Bu maçın da önemini de, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia ve takım olduğunu da biliyoruz. Ama ben Sergen hocama ve futbolcularıma güveniyorum. İçimde huzur var ve kendimi iyi hissediyorum. Derbiyle ilgili bunu söylemek istiyorum.

"KAZANIRSAK TABİİ Kİ ALKIŞLAYACAK"

Fatih Terim tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak ki. Yapacağını ve yapılması gerekeni söylemiş Fatih hoca, eklenecek bir şey yok. Kazanırsak tabii ki alkışlayacak."

Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim tabii ki bizi alkışlayacak, başka ne yapacak!
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Ömer Özarslan
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