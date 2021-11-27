Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye sert tepki

"TFF'nin bu saatten sonra bunları görmemesi artık tahammül edilebilir olmayacaktır"

"Hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var ortada"

"Kulüpler Birliği'nin sorunu o. Oradaki 14 kişi. Susmaya devam edeceklerse ederler. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Biz bugüne kadar konuşmamız gereken her yerde konuştuk. Biz de o toplantıya davet edildik, ordaydık bizde. Arkadaşlar camiamın bana güvenmesini istiyorum. Biz bunların altından kalkarız. Biz bunu geçen sene de kupaları kaldıran bizdik."

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor Haberleri

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