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Ahmet Nur Çebi'den Bernard Mensah itirafı: Gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların transfer gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Takıma 8-10 takviye yapmayı planladıklarını söyleyen Çebi, Galatasaray'ın da ilgilendiği Bernard Mensah'ın gündemlerinde olduğunu ancak alternatiflerinin de bulunduğunu belirtti.

Ahmet Nur Çebi'den Bernard Mensah itirafı: Gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik
13.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:52

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onursal Başkan Süleyman Seba'yı ölüm yıl dönümünde anmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

Bu sene koronavirüsten dolayı normal süreç geçirmiyoruz. Lig temmuzun sonunda bitti. Daha gidecek ve geleceklerle ilgili yeni konuşmaya başladık. Acele karar vermek istemiyoruz. Ekonomik ve sportif olarak en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Zaten Sergen Hocamız da 8-10 transfer istediğini söyledi. Ancak bu gideceklere göre söylenmiş bir şey.

"GİDECEKLER, GELECEKLER NET DEĞİL"

Kimler gidecek belli değil. Ümraniye'ye giderek oyuncu arkadaşlarımızla ön görüşme yapacağız ve fikrimizi vereceğiz. Erdal Torunoğulları görüşmelere devam ediyor. Fabrice N'Sakala hariç diğer imzalar net değil.

BERNARD MENSAH AÇIKLAMASI

Bernard Mensah gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik. Alternatiflerimiz de var.

"ÇOK PAZARLIK EDİYORUM, HUYUM KURUSUN"

Kötü bir huyum var, çok pazarlık ediyorum. Huyum kurusun! Welinton ve Atiba ile de pazarlık ediyorum. Ne yazık ki böyle bir huyum var.

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