Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden aday Açıklaması

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını söyledi.

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlediği ve gündeme dair açıklamalar yaptığı basın toplantısında adaylığını duyurdu.

Karşısına başkanlığı arzu edenlerin çıkmasını istediğini belirten Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayında aday olacağım. Genel kurulun önüne çıkacağım, yaptıklarımın hesabını vereceğim. Başkanlığa aday olduğumu buradan açıklıyorum. Beşiktaş başkanlığına aday olmayı arzu eden herkesin, aday olmasını istirham ediyorum. Bu Beşiktaş için çok kıymetli ve değerlidir. Sadece, hani şu düğünlerde takılıyor ya beşi bir yerde... Beşi bir araya gelip de seçime öyle girmesinler. Her biri tek tek girecek, adaylığını koyacak, projesini açıklayacak. Biz de yapacağız. Bu Beşiktaş'ın değerini yukarıya çekecektir. Kazanırsam, böyle bir kulübün tekrar başkanı olmaktan da onur duymaya devam edeceğim. Adayım, devam ediyorum." diye konuştu.

Yaşanan sıkıntılı sürece karşın devam etmek istediğini vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Söylentiler var, 'Bırakacak, edecek...' diye. Evet yoruldum ama bırakmayacağım. Aday olacağım ve karşıma da değerli bütün arkadaşlarımın çıkmasını istiyorum. Bu bana gurur verir. Eğer tek başıma aday çıkarsam kendimi eksik hissedeceğimi, Beşiktaş adına çok üzüleceğimi de beyan etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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