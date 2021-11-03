Ahmet Gülüm'den "Sporun Dünyayı Değiştiren İletişim Gücü"

Spor odaklı pazarlama iletişimi kavramının yaratıcısı ve 20 yıldır uluslararası düzeyde uygulayıcısı olan Ahmet Gülüm, yeni kitabı "Sporun Dünyayı Değiştiren İletişim Gücü"nde sporun dönüştürücü gücü ve eşsiz evrenini anlattı.

Sportsnet'in gelişim sürecinde son 20 yılda spor basınına yansımayan perde arkasındaki olaylar ve idealist bir sporcunun Türkiye'ye kazandırdıkları, "Spor Odaklı Pazarlama İletişimi" adlı kitapta buluştu.

Ahmet Gülüm, kimi toplumların sadece sporda geri kalmadıgˆını, birtakım zincirleme etkilerle kars¸ı kars¸ıya kaldıgˆı da gösteriyor ve en ko¨klu¨ kulu¨plerde bile ancak uluslararası o¨rgu¨tlerin baskısıyla olumlu adımlar atılabildiğini vurguluyor. UEFA S¸ampiyonlar Ligi'nden Filenin Sultanları'na, FIFA Dünya Kupası'ndan Türkiye'nin Olimpiyat adaylığına kadar sayısız örnek vakayla iç içe anlatımı, spor dünyasının gizli kalan perde arkasını sayfalara taşıyor.