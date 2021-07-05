Ahmet Eren TECO Karacabey Belediyespor'da

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Ahmet Eren'i kadrosuna kattı.

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Ahmet Eren'i kadrosuna kattı.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Ahmet Eren ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı