Ahmet Cebe ve Ömer Kandemir, Samsunspor'da
- Ahmet Cebe ve Ömer Kandemir, Samsunspor'daSAMSUN - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, kadrosuna kattığı yeni transferler Ahmet Cebe ve Ömer Kandemir için imza töreni düzenledi.
- Ahmet Cebe ve Ömer Kandemir, Samsunspor'da
SAMSUN - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, kadrosuna kattığı yeni transferler Ahmet Cebe ve Ömer Kandemir için imza töreni düzenledi.
Transferin hızlı takımlarından Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Ahmet Cebe ve Kayserispor'dan Ömer Kandemir'i kadrosuna kattı. 2 yeni transfer için Nuri Asan Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Ömer Kandemir: "Samsunspor deplasmanına çekinerek geliyorduk"
Geçen sezonu Bandırmaspor'da kiralık olarak geçiren ve Kayserispor'dan kiralanan Ömer Kandemir, "Başka takımlarda oynarken Samsunspor deplasmanına çekinerek geliyorduk. Diğer rakipler de buraya deplasmana gelirken hep bir çekince içerisinde olacaklardır. Samsunspor'un bulunduğu yer hep Süper Lig olmalıdır. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Ahmet Cebe: "1 şampiyonluk daha yaşayıp kariyerimi sonlandırmak istiyorum"
Geçen seneyi Sivasspor'da geçiren Ahmet Cebe ise, "Büyük bir camiaya geldim. Hedefleri olan bir takıma geldim. Bu uzun yolda katkı sağlamak istiyorum. Ağabeylik yapmak ve saha içinde, saha dışında takıma katkı vermek istiyorum. Büyük bir taraftar kitlemiz var. İç sahada hiç puan kaybetmemeyi amaçlıyoruz. Deplasmanda da puanlar alıp, şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz. 1 şampiyonluk daha yaşayıp, kariyerimi sonlandırmak istiyorum" diye konuştu.
İmza töreninden sonra konuşan Samsunspor Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu ise, transferin son gününde 2 yabancı oyucu ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduklarını, transferlerin santrfor ve sağ açık mevkilerine yapılacağını söyledi.
Samsunspor, Ahmet Cebe ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Ömer Kandemir'i ise 1 yıllığına Kayserispor'dan kiraladı.