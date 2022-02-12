Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'in paylaşımı yürek yaktı - Haberler
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Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'in paylaşımı yürek yaktı

Haberler.com - Spor
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel, yan yana oldukları bir fotoğrafı paylaştı. Sinem Yüksel'in Ahmet için yazdığı not yüreklere dokundu.

11 Ocak'ta Ankara Gölbaşı'ndaki trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın acısı geçmiyor. Çalık'ın evlilik planları yaptığı ve nikah tarihi için çıktığı yolda hayatını kaybetmesinin ardından nişanlısından yüreklere dokunan paylaşım geldi.

Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'in paylaşımı yürek yaktı

"HERKESTEN ÇOK SEVİYORUM"

Ahmet Çalık'la yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Sinem Yüksek, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp, kalp emojisi bıraktı. Futbolseverler o acıyı bir kez daha derinden hissetti.

Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel'in paylaşımı yürek yaktı

KAZA NASIL OLDU?

Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara Gölbaşı yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kullanılamaz hale gelen araçta Ahmet Çalık hayatını kaybetti.

Haberler.com - Spor

Ahmet Çalık, Konyaspor, Spor, Haberler

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