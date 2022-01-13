Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" değerlendirmesi yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara'da trafik kazasında vefat etmesinin yankıları sürüyor. Güvenlik kamerası kaydında, Çalık'ın aracının düz yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı görülüyor. Kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yok ama uzmanlar bir noktayı vurguluyor: Aquaplaning-Hydroplaning (Kızaklama).

GÖRÜNTÜLERDE KAMYONUN YOLDA BİRİKEN SULARI DAĞITTIĞI GÖZE ÇARPIYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre; Aquaplaning lastiklerin, biriken su üzerinde dönme hareketi yerine kayma hareketi yapması. Lastiğin ön kısmında ani su birikmesiyle suyun derinliğine bağlı ani yavaşlama gerçekleşerek kontrol kaybolur. Biriken suya oldukça yavaş girilmeli ve direksiyonun iki elle kuvvetli tutulması gerekir. Çalık'ın görüntülerinde de yolda su birikintisi olduğu ve öndeki kamyonun da yolda biriken suları dağıttığı göze çarpıyor.

SERT DİREKSİYON HAREKETLERİ KAYMA İHTİMALİNİ ARTIRIR

"Diş derinliği azalmış ve sertleşmiş lastiklere sahip bir arabanın buzda kösele ayakkabı giymiş insandan farkı yoktur" diyen uzmanlar uyarıyor: Lastik basıncı yanlış ve diş derinliği azalmış lastiklerin suda kızaklama yapma ihtimali çok daha yüksektir. Lastikleriniz ıslak havada yere daha zor tutunacağı için daha yumuşak frene basma tarzı tercih edin. Sert direksiyon hareketleri kayma ihtimalini artıracaktır. Öndeki araç ile güvenli bir seyir ve fren mesafesi bırakın.

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