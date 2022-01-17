Ahmet Çalık'ın ailesi Suriye'deki mazlumları unutmadı! 750 aile için gıda kolisi bağışladılar

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Milli futbolcu Ahmet Çalık, Türkiye'yi yasa boğdu. Vefatının ardından arkadaşları 27 yaşındaki futbolcunun yardımsever kişiliğini anlatırken, Çalık'ın ailesi de oğulların hayrına Suriye'deki savaş mağduru mazlumlara dağıtılmak üzere 750 aile için gıda kolisi bağışladı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Milli futbolcu Ahmet Çalık, tüm futbol camiasını hüzne boğdu. Genç futbolcu evlilik evraklarını hazırlamak için gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.

DOSTLARI YARDIMSEVER KİŞİLİĞİNİ ANLATMIŞTI

Vefatının ardından Çalık ile çalışan birçok teknik direktör ve beraber futbol oynadığı arkadaşları yardımsever kişiliğini anlatmıştı.

AİLESİ 750 AİLE İÇİN GIDA KOLİSİ BAĞIŞLADI

Çalık'ın ailesi, İHH İnsani Yardım Derneği aracılığı ile çocuklarının hayrına Suriye'deki savaş mağduru mazlumlara dağıtılmak üzere 750 aile için gıda kolisi bağışladı.

YARDIMSEVERLİĞİNİ HOCASI İSMAİL KARTAL DA ANLATMIŞTI

Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal Ahmet Çalık için şu ifadeleri kullandı, "Gayet de güzel gidiyordu. Bir insan olarak çok düzgün saygılı bir insandı. Bulunduğu ortamda herkese saygı duyuyordu. Ara ara altyapıdan oyuncular çağırarak onları etrafına alıp yemeklere götürüyordu. Onlara abilik yapıyordu. Onlara destek oluyordu. İnançlı bir çocuktu. Gerçekten çok üzgünüm. Alt yapıdan gelen çocuklara krampon alıyordu, harçlık veriyordu. Türk futbolu ve Konyaspor camiasının başı sağ olsun"

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