Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi
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Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi

18.03.2021 00:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:34

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Çakar yaptığı paylaşımda, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Usta yorumcunun bu paylaşımı neden yaptığı bilinmezliğini korurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar bu paylaşımı Çakar'ın yorumculuk yaptığı programdan ayrıldığı şeklinde yorumladı.

Ahmet Çakar, yorumculuk yaptığı programda faal bir hakemle görüştüğünü ve hakemin kendisine "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" dediğini iddia etmiş ve bunu birkaç programda daha dile getirmişti.

"BANA İŞKENCE YAPSALAR BİLE BU HAKEMİ SATMAM"

Çakar'ın açıklamaları sonrasında Fenerbahçe, TFF'den iddiaların araştırılması ve sonuçların kamuoyuna duyurulması talebinde bulunmuştu. Fenerbahçe'nin bu çağrısı sonrasında Çakar, sosyal medya hesabından, "Bana işkence yapsalar bile ben bu hakemi satmam, ismini vermem" demişti. Son olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.

Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Tecrübeli yorumcu helallik istedi

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Ahmet Çakar, bugün Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu. Çakar, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Usta yorumcunun bu paylaşımı neden yaptığı bilinmezliğini korurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar bu paylaşımı Çakar'ın yorumculuk yaptığı programdan ayrıldığı şeklinde yorumladı.

Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi
Haber Yorumları (2)
MİSAFİR: Yıllardır Türk futbolunun kanını emdiniz bir sen bir Erman toroglu bir defolup gidin artık
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SERDAR AK: Konuşuyorsan konuş Ahmet Çakar. . . Gündeme gelmek istiyorsan açık söyle. Karanlığa kurşun sıkma. Yaşlandım artık bırak bu işleri. . .
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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