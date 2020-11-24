Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım

Eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı Hes Kablo Kayserispor maçını değerlendirdi. Maç sonu açıklamaları nedeniyle Fatih Terim'i sert bir dille eleştiren Çakar, maçın hakemiyle alakalı da "Bu maçın hakemine vasatın üstüne diyorsan, ben 40 yıl hakemlik değil hokkabazlık yaptım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçı eski hakem Ahmet Çakar değerlendirdi.

İşte Ahmet Çakar'ın yorumları;

Bazı olaylardan ve insanlardan utanç duydum. Çok güzel makyajlı kadınlar vardır, kadın sabah kalkar, makyaj silinmiş... Bu akşam Fatih Terim'in konuşmasından utanç duydum. Bu ülkede ifade özgürlüğü var, hakaret etmiyorum. İngiltere'den bir futbol adamını al, Fatih Terim'in basın toplantısını tercüme et, "Hakem 5 dakika az oynattı" diyor. Koskoca UEFA apoletli adam, Kayserispor gibi bir takımı 10 kişi yenemiyorsun ve "Neden 5 dakika oynattı" diyorsun! 25 dakika mı oynatsın?

"ALİ PALABIYIK'LA İŞİM VAR"

Galatasaray'ın kazandığı penaltıysa, 25 yıllık hakemlik kariyerimi çöpe atıyorum. Maçın hakemi, hakem falan değil. İlk yarı Linnes, Muğdat'ı indirdi, minimum sarı kart, frikik. Ali Palabıyık'la da işim var. Ali Palabıyık, sen ölene kadar bu tip pozisyonlara penaltı verme bak sana ne yapıyorum.

"HAKEM VASATIN ÜSTÜNDE DİYORSAN BEN 40 YIL HOKKABAZLIK YAPMIŞIM"

Bazı kanallarda adam kayıracaksanız, bu işleri yapmayın! Bu maçın hakemine vasatın üstüne diyorsan, ben 40 yıl hakemlik değil hokkabazlık yaptım! Galatasaray o penaltı ile kazansa yazık olurdu. Darbe var, ceza sahasında hep darbe olur. Darbeyi olur, sinir sistemiyle beyne gider ve düşersin. Ya da darbeyi alır ve düşersin. Linnes darbeyi alıyor, diğer oyuncunun geldiğini görünce kendini atıyor.

"PİSLİK YAPMAYA BAŞLADILAR"

Hani VAR hakemleri gri pozisyonlara girmeyecekti? Türk hakemleri pislik yapmaya başladı. Ulan Fırat dün verdiğin o penaltı, nasıl penaltı? O penaltıysa hakemliğimi yırtıyorum. Fırat'ın yaptığı iş derebeyliktir. Geliyor penaltıyı izliyor, bir daha veriyor.

"BU İŞİ BÖYLE GÖTÜREMEZSİNİZ"

Serdar Tatlı böyle götüremezsin, bu yapılanlar kepazeliktir. beIN SPORTS'taki arkadaşlara sesleniyorum, penaltı olmayan pozisyonu penaltı gibi tekrar tekrar ekrana getiriyorsunuz. Buna penaltı diyorsanız, ya başka düşünceleriniz var ya da ben bu işi bilmiyorum.

"KADIKÖY'DE 15 DAKİKA YATTINIZ"

Aynı Fatih Terimli Galatasaray 2012 sezonunda, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyon oldu. En az 15 dakikada Galatasaraylı futbolcular yerde yattı. Terim 'Biz şampiyon olduk ama sadece 3 dakika uzatması yakışmadı' deseydi, bugün alnından öperdim.

"FALCAO'NUN BAHŞİŞİ KADAR PARAYLA KURULMUŞ TAKIMLA BERABERE KALIYORSUNUZ"

Radamel Falcao'nun bahşişi kadar parayla kurulmuş Kayserispor takımına 11'e 10 oynuyorsun, haksız bir penaltı ile öne geçiyorsun, pis bir gol yiyorsun ve sonra hakem diyorsun. Bu ayıptır.

"ALİ PALABIYIK HEP KIYAKTA"

Üç hafta önce Fatih Terim 'Sağlık kontrolü yapar gibi pozisyonlarımız inceliyorlar' dedi. Bu maçta kontrolle değili MR'la sana penaltı çıkardılar. Ali Palabıyık sahada değilse, hep kıyakta. Fatih Terim hep içeri çalışıyor. 25 yıldır yedirdi, çoluk çocuk hep yedi.

"MHK'NIN BAŞINA GEÇERSEM SİZE ASKERLİK YAPTIRACAĞIM"

Ölene kadar MHK işine girmeyeceğim. Delirirsem ve bu işe girersem, Aliler, Veliler, Fıratlar bak size nasıl askerlik yaptıracağım.

"HIRVATİSTAN MAÇINDA YAPMADIN MI?"

Hani sahada yatılmasını sevmeyen Türk futbolunun ağası var ya, Milli Takım'ın Hırvatistan'ı 2-0 yendiği maçta ne yaptı? Kime 'Yat' diye bağırdı. Sanırım Emre Mor'a söylüyor. Hani sen bu işleri sevmezdin Fatih Hoca? 'Ben yapmam' diyorsun, yapıyorsun. Sonra da sana yapılınca kızıyorsun. Sorsan 'Ben yatın demiyorum, çimlere basılsın da düzelsin' diyorum diyecek. 30 yıldır elinde tutmaya çalıştığı basın mensupları, onu okkalamaya devam etsinler, ben gördüğümü söylerim. 60 küsur yaşında adamsın, birçok patronu aradın, bir şeyler istedin. Belki böyle gerekli ama öyle açık düşüyorsun ki, iyi oynadığın maçtan sonra '3 dakika daha olsaydı' falan diyorsun, sonra bunlar önüne geliyor.