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Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olurken, futbol yorumcusu Ahmet Çakar maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi ve sarı-kırmızılılara operasyon çekildiğini iddia etti.

15.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:53

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Eski FIFA hakemi ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıların kaybettiği maçı değerlendirdi.

Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirirken, G.Saray'a operasyon çekildiğini iddia etti.

İşte Ahmet Çakar'ın bugünkü yazısı;

Bence dün gece Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Sadece şampiyonluğu değil Muslera'yı en az 6 ay, Andone'yi ise kaç ay bilmem. İnsanın aklına mistik olaylar geliyor. Geçen sene Galatasaray bu sahada Türk hakemliğinin '11 Eylül'ü diye nitelediğimiz hakem operasyonu ile galip gelmişti. Ve o hakemin lisansı sezon sonunda da iptal edilmişti. Dün geceki sakatlıklara bakıyoruz. Asla Rizesporlu oyuncuların kastı yok. Galatasaray'ın rezil bir futbol oynadığı da çok açık. Vasatı bulan birkaç oyuncu dışında Galatasaray emeklilerin yaz kamplarında oynadığı futbol gibi oynadı. Bazı oyuncular var ki adını ilk defa 40'lı dakikalarda duyduk. Mesela Falcao... Acı olan şu, G.Saray kötü de oynasa sahada adeta geçen senenin intikamını alırcasına kararlar veren bir hakem vardı.

"GALATASARAY'A OPERASYON ÇEKİYORLAR"

G.Saray'ın aleyhine verdiği penaltıya asla katılmıyorum. Darbe var, darbeden sonra Rizesporlu oyuncu ayağını yere basıyor, bir adım daha atıyor, baktı ki Okan Kocuk topa yetişecek kendini yere atıyor. Bu penaltı doğru değil. Aynı hakeme sormak lazım, ikinci yarıda Andone'nin sakatlandığı pozisyonda VAR'ın, hakemi kenara davet etmesi normal ve usule uygun olmasa da madem davet edildin, orada Rizesporlu kalecinin topa teması yok ve Andone'nin diz kapağının üzerine düşüyor. Maden VAR çağırdı, futbolun düz mantığında o da penaltı. Yine ilk yarıda Donk'a yapılan net penaltı var. O da es geçildi. Dedik ya Türk hakemliğinde bazı yıllar bir takıma bazı yıllar başka bir takıma çalışan bir gladyo var. İstedikleri operasyonları çekiyorlar, istedikleri gibi at koşturuyorlar.

Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Haber Yorumları (6)
GSLİ: gsye 18 yıldır operesyon yapılıyor gs düşmanları iş başında
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MEMET33: BİLEN BİLİR BİLMEYEN ÖNEMLİ DEĞİL BENİM NE KADAR GALATASARAYLI OLDUĞUMU. DÜN NE HAKEMİN, NE RAKİP OYUNCULARIN NEDE BAŞKA BİR FAKTÖRÜN ROLÜ YOKTU BİZİM REZİL FUTBOL OYNANAMIZDA. BENCE TEK MUSLERA VARDI O DA SAKATLANDI TOPTAN TAKIM DEĞİŞTİRİLMELİ HEPSİ 3. SINIF TOPÇU, YA FATİH HOCA O DERHAL EMEKLİ OLMALI VE BU KULUBE BİR DAHA MALZEMECİ OLARAK DAHİ SOKULMAMALIDIR. BEN BÖYLE BİR FUTBOL OYNAYAN GALATASARAYI 59 SENELİM ÖMRÜMDE GÖRMEDİM, TEK KELİME İLE ''''RE-ZA-LET''''
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ENTERESAN: Allah allah öylemiy miş? Çok enteresan ya, Trabzonu şampiyon yapacaklar dendiğinde fener ağlama diyenler şimdi operasyondan bahsediyorlar. Allah allah çok enteresan yahu. . Şimdi biz ne diyelim!!! Cimbom AĞLAMAAAA!!!
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