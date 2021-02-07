Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yaklaşık olarak 100 dakika oynanan derbi mücadelesini kazanan taraf Galatasaray olurken, Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü tartışma konusu oldu.

"GALATASARAY YİNE YENİDEN KADIKÖY'DE YENDİ"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, maçı ve Ozan Tufan'ın attığı golün VAR kararı ile iptal edilmesini değerlendirdi. Mostafa Muhamed'e parantez açan Çakar, "Mostafa adlı bir oyuncu geldi ve skoru aldı götürdü. Belki siz bu satırları okurken tüm Türkiye ya Mostafa şarkısını söylüyor ya da dinliyor olacak. Ama sonuç olarak Galatasaray, Fenerbahçe'yi yine, yeniden Kadıköy'de yendi" ifadelerine yer verdi.

"FAZLA POZİSYON YOKTU"

Maçta fazla pozisyon olmadığını aktaran Çakar, "Yüksek tempo da yok, gerilim de yok. Aslında baktığımızda net fazla pozisyon da yok ama hayati derecede üç puanı alan taraf Galatasaray oldu. Bu da Galatasaray'ın yeni transferi, belki de şu ana kadar ismi ve cismi bilinmeyen ama 75. dakikada o hayati vuruşu ya da çok iyi vuruşu yapan Mostafa oldu" dedi.

"BELKİ DE KAFA BİRAZ BÜYÜK"

İptal edilen gole ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Çakar, "Kazanan ve kaybedenin 'hakem' demeyeceği bir maç oldu. İptal edilen gole gelince hiçbir şey demiyorum. VAR sistemi önümüzde çizgileri çekiyor, maviydi, kırmızıydı derken gol iptal ediliyor. Ozan'ın kafası biraz ileride, belki de kafa biraz büyük. Ama Galatasaraylı futbolcunun omuz başı Ozan'ın kafasının hizasında. Ne diyeyim, teknoloji icat oldu, mertlik bozuldu" dedi.