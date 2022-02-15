Ahmet Büyükduman kimdir? Ahmet Büyükduman nereli, mesleği ne, kaç yaşında? Ahmet Büyükduman hayatı ve biyografisi!

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AHMET BÜYÜKDUMAN KİMDİR?

Ahmet Büyükduman, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden lisans programını tamamlamış ardından 1998 yılında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde "İktisat Teorisi" alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2012 yılında Işık Üniversitesi'nden MBA derecesi almıştır. 1993-2003 yılları arasında sigorta şirketleri ve bankalarda Uzman, Müfettiş ve Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 2003-2005 yılları arasında özel bir bankada Krediler Müdürü olarak görev yapmış ve 2005 yılında İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin kurucu ve yönetici ortağı olmuştur. 2005 yılından bu yana Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisans verdiği "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarındandır". Büyükduman, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları programında Konut Finansmanı bölümünde 2 yılı aşkın süredir eğitim vermektedir. Büyükduman, banka ve eğitim kurumlarının konut finansmanı eğitimlerinde 2500'e yakın uzmana eğitim vermiştir. Büyükduman'ın İstanbul Üniversitesi'nden Gayrimenkul Ekonomisi ve Gayrimenkul Fiyat Hareketlerinin Endeksleme Yoluyla Analizi üzerine doktora tezi bulunmaktadır. Dr. Ahmet Büyükduman'nın "Bir kent efsanesi – Konut Balonu" isimli kitabı bulunmaktadır. Büyükduman, ayda bir defa Mesele Ekonomi YouTube kanalında konut satışlarını ve fiyatlarını değerlendirmektedir.

Amerikan Değerleme Enstitüsü (Appraisal Institute) "Otel Değerlemesi" (Small Hotel/Motel Valuation) Programı Amerikan Değerleme Enstitüsü (Appraisal Institute) "Akaryakıt Tesisi Değerlemesi" (Appraising Convenience Stores/ Retail Fuel Properties) Programı Sertifikasına sahiptir.

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