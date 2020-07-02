Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz Galatasaray'la büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen Arda Turan'ın menajerinden çarpıcı bir transfer açıklaması geldi. 33 yaşındaki oyuncu için yurt dışından 1-2 kulüple görüştüklerini söyleyen menajer Ahmet Bulut, transferin yakında netleşeceğini söyledi.

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Barcelona ile sözleşmesi geçtiğimiz günlerde sona eren tecrübeli futbolcu ile ilgili Skorer'e konuştu.

"YURT DIŞINDAN 1-2 KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Menajer Bulut, "Arda Turan'ın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi. Görüştüğünüz kulüpler var mı?" şeklindeki soruya, "Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz. Yakında transferi netleşir" şeklinde yanıt verdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in transferine sıcak baktığı Arda Turan'ın eski kulübü Galatasaray'a da imza atacağı konuşuluyordu. Ancak 33 yaşındaki yıldız, büyük olasılıkla yurt dışında kariyerine devam edecek.

İMZA ATACAĞI TAKIM MERAKLA BEKLENİYOR

2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atan Arda Turan'ın 2 gün önce İspanyol devi olan sözleşmesi sona ermişti.

Şu anda serbest oyuncu konumunda olan 33 yaşındaki futbolcunun hangi kulübe imza atacağı merak ediliyor.