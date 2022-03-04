Ahmet Bozan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına baş temsilci oldu - Haberler

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Ahmet Bozan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına baş temsilci oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ahmet Bozan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına baş temsilci oldu

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, Fenerbahçe-Trabzonspor maçına temsilci oldu.

ADANA (İHA) - Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, Fenerbahçe- Trabzonspor maçına temsilci oldu. Karşılaşmayı hakem olarak Adana bölgesinden Zorbay Küçük atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında maçlarda görev alacak hakem, gözlemci ve temsilci isimleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, haftanın maçında ASKF Başkanı Ahmet Bozan temsilci olarak atandı. Bozan ile birlikte Selim Arıcı ve Nazif Çıldır temsilci olarak görev yapacak. Ayrıca karşılaşmayı da Adana bölgesinden Zorbay Küçük yönetecek.

(Zafer Şahin-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Trabzonspor, Ahmet Bozan, Fenerbahçe, Adana, Spor, Güncel, Haberler

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