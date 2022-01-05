Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihe geçecek gaf! Utancından ne diyeceğini bilemeyen Visca, dondu kaldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihe geçecek gaf! Utancından ne diyeceğini bilemeyen Visca, dondu kaldı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, büyük bir gafa imza attı. Ağaoğlu Visca'ya, "Verdiğimiz para seni tatmin etti mi?" dedi. Ne diyeceğini bilemeyen Boşnak yıldız utancından cevap veremedi.

Bordo-mavili ekibin Visca'yı açıkladığı ortak basın toplantısına Ahmet Ağaoğlu damgga vurdu. Visca'ya, "Verdiğimiz para seni tatmin etti mi?" diye sorması soğuk duş etkisi yarattı.

SADECE KAFASINI SALLADI

Boşnak yıldız bu ifadeler karşısında utancından adeta ne diyeceğini bilemedi. Sadece kafasını sallayarak durumu kurtarmaya çalıştı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Başkan Ağaoğlu, daha önce de benzer bir gafa imza atmıştı. İsmail Köybaşı'nın imza töreninde tecrübeli sol beke, "TFF'nin getirdiği yabancı sınırının faydasını görüyorsun" ifadelerini kullanmış tepki çekmişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık

Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık

 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title