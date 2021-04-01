Ahi Evran Veli için türbesinin bulunduğu camide mevlit okutulacak

Kırşehir'de, Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli için adını taşıyan ve türbesinin bulunduğu camide mevlit okutulacak.

Kırşehir'de, Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli için adını taşıyan ve türbesinin bulunduğu camide mevlit okutulacak.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, yazılı açıklamasında, Ahi Evran Veli'nin vefatının 760. yılında UNESCO kararı ve Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Kırşehir Valiliği öncülüğünde çeşitli etkinlikler planlandığını ifade eden Dalgalı, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde Ahi Evran Veli için türbesinin bulunduğu kent merkezindeki Ahi Evran Camisi'nde yarın cuman namazı öncesi mevlit okutulacağını kaydetti.

Ahi Evran Veli'nin, 1 Nisan 1261 günü Moğol saldırısına karşı Kırşehir'i müdafa sırasında şehit düştüğünü vurgulayan Dalgalı, tanıtım etkinlikleri kapsamında daha önce Boztepe yolu üzerinde "Ahi Evran Kardeşlik Ormanı" oluşturulduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız