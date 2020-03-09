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Hüseyin Arslan, Güney Amerika, İskandinavya, Güney Asya, Ekonomi

AHBİB, uzak pazarlarda etkinliğini artırıyor

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika pazarlarındaki bakliyat ve hububat ürünleri ihracatında rekor düzeyde artışlar yaşandığını açıklayarak "Yüz güldüren sonuçlar almaya başladık" dedi.

09.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:10
AHBİB, uzak pazarlarda etkinliğini artırıyor

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika pazarlarındaki bakliyat ve hububat ürünleri ihracatında rekor düzeyde artışlar yaşandığını açıklayarak "Yüz güldüren sonuçlar almaya başladık" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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