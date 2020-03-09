AHBİB, uzak pazarlarda etkinliğini artırıyor AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika pazarlarındaki bakliyat ve hububat ürünleri ihracatında rekor düzeyde artışlar yaşandığını açıklayarak "Yüz güldüren sonuçlar almaya başladık" dedi.