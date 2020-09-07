Ağustos ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın başlıyor
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Ağustos ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin yarın yatırılmaya başlanacağını söyledi.

07.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA

Nakdi destek ödemesi sorgulama işlemini e-Devlet'e giriş yaparak İŞKUR-Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs sürecinde işten çıkarmalar yasak olduğu için ücretsiz izne çıkartılan işçilere her ay nakdi ücret desteği ödemesi yapılıyor. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8,93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödeniyor.

Ağustos ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın başlıyor
Haber Yorumları (2)
FATMA KAYA: Benimde ihtiyacım var hiç bir gelirim yok çok zor durumdayım nakdi yardım a ihtiyacım var
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FATMA KAYA: Benimde çok ihtiyacım var hiç bir gelirim yok çok zor durumdayim
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