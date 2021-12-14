Agüero'nun takımı KRÜ Esports turnuva izleyici sayısı ile rekor kırdı

Valorant'ın en büyük turnuvası Valorant Champions, KRÜ Esports ile Gambit Esports arasındaki maçın 1 milyondan fazla izleyiciyi aşmasıyla yeni bir rekor kırdı. Esports Charts'a göre KRÜ Esports – Gambit Esports maçı 1.060.257 kişi ile yeni bir rekor kırdı.

1 MİLYONU AŞKIN İZLEYİCİ İLE REKOR KIRDI

Sergio Kun Agüero'nun espor takımı KRÜ Esports, Valorant Champions 2021'de yarı finale kadar yükseldi ve yarı finalde karşılaştığı Gambit Esports karşılaşmasını bir 1 milyon 60 bin kişi izleyerek rekor kırdı. Bir önceki en çok izlenen turnuva maçı da KRÜ Esports'a ait. Kuzey Amerika'nın favorileri arasında yer alan Sentinels ve KRÜ Esports arasında geçen maç 844 bin 387 kişi canlı olarak izlemişti.

AGÜERO'NUN TAKIMI TURNUVANIN GÖZDESİ OLDU

Barcelona'lı futbolcu Agüero'nun sahip olduğu espor takımı KRÜ Esports, Valorant Champions 2021 turnuvasında en çok izlenen maçlar arasında yer aldı. KRÜ Esports'un yarı finale çıktığı maçta 1 milyonu aşkın izleyici ile yeni bir rekor kırdılar.

TURNUVAYA VEDA ETTİLER

Agüero'nun takımı KRÜ Esports her ne kadar turnuvada izlenme rekorları kırsa da rakibi Gambit Esports'a 2-1 yenilerek Valorant Champions 2021'e yarı finalde veda etmek zorunda kaldılar. Gambit, KRÜ Esports'u eleyerek adını finale yazdırdı.

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