Agüero'nun takımı KRÜ Esports turnuva izleyici sayısı ile rekor kırdı
Riot Games'in düzenlediği Valorant Champions 2021 turnuvasının yarı finallerinde Gambit Esports ile karşılaşan KRÜ Esports maçı bir milyon izleyici sayısını aşarak bir önceki 844 binlik rekorunu tazelemiş oldu.
Valorant'ın en büyük turnuvası Valorant Champions, KRÜ Esports ile Gambit Esports arasındaki maçın 1 milyondan fazla izleyiciyi aşmasıyla yeni bir rekor kırdı. Esports Charts'a göre KRÜ Esports – Gambit Esports maçı 1.060.257 kişi ile yeni bir rekor kırdı.
Sergio Kun Agüero'nun espor takımı KRÜ Esports, Valorant Champions 2021'de yarı finale kadar yükseldi ve yarı finalde karşılaştığı Gambit Esports karşılaşmasını bir 1 milyon 60 bin kişi izleyerek rekor kırdı. Bir önceki en çok izlenen turnuva maçı da KRÜ Esports'a ait. Kuzey Amerika'nın favorileri arasında yer alan Sentinels ve KRÜ Esports arasında geçen maç 844 bin 387 kişi canlı olarak izlemişti.
Barcelona'lı futbolcu Agüero'nun sahip olduğu espor takımı KRÜ Esports, Valorant Champions 2021 turnuvasında en çok izlenen maçlar arasında yer aldı. KRÜ Esports'un yarı finale çıktığı maçta 1 milyonu aşkın izleyici ile yeni bir rekor kırdılar.
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Agüero'nun takımı KRÜ Esports her ne kadar turnuvada izlenme rekorları kırsa da rakibi Gambit Esports'a 2-1 yenilerek Valorant Champions 2021'e yarı finalde veda etmek zorunda kaldılar. Gambit, KRÜ Esports'u eleyerek adını finale yazdırdı.
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