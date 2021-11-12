Agüero'nun sağlık problemi sanılandan çok daha ciddi! Futbol sayfasını kapatıyor - Haberler Spor
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Agüero'nun sağlık problemi sanılandan çok daha ciddi! Futbol sayfasını kapatıyor

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30 Ekim'deki Alaves maçında göğüs ağrısı hisseden Agüero'nun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklanmıştı. Agüero'nun kalbindeki probleminin çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Manchester City'den ayrılıp Barcelona'ya giden Sergio Agüero, 33 yaşında futbola veda edebilir. Alaves maçında göğüs ağrısı hissedip kenara gelen Arjantinli golcünün kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklanmıştı.

Agüero'nun sağlık problemi sanılandan çok daha ciddi! Futbol sayfasını kapatıyor

DAHA CİDDİ

En az 3 ay oynayamayacak Agüero'da durum daha ciddi. Katalonya radyosu, Agüero'nun kalbindeki problemin çok ciddi olduğunu iddia etti.

BU HALDE OYNAYAMAZ

FIFA talimatlarına göre ritim bozukluğu olan futbolcunun oynaması yasak. Agüero'nun sahalara dönme ihtimali zayıf görülüyor.

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