Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti
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Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti

18.10.2020 13:16 | Son Güncelleme: 18.10.2020 13:31
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero, Arsenal maçında yan hakeme yaptığı el hareketinden sonra kamuoyunun gündemine oturdu.

İngiltere Premier Lig 5. hafta karşılaşmasında Arsenal'i ağırlayan Manchester City, Raheem Sterling'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederken, maç sonunda Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun yan hakeme yaptığı hareket tartışmalara neden oldu.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Arsenal savunmacısı Gabriel'in vurduğu top Aguero'un ayaklarına çarparak taç çizgisini geçti. 2011 yılından beri yardımcı hakemlik görevi yapan ve Premier Lig'de görev yapan birkaç kadın hakemden biri olan Massey-Ellis ise bayrağını kaldırdı ve topun Arsenal'de olduğunu işaret etti.

HAKEM ŞAŞKINA DÖNDÜ

Hakemin bu kararını beğenmeyen Arjantinli futbolcu Agüero, topun ayağına çarptığı anda kendisinin oyun alanı dışında olduğunu belirterek kararı eleştirdi. Agüero'dan uzaklaşmaya çalışan hakem Ellis, yıldız futbolcunun el hareketiyle şaşkına döndü.

Bir anda elini hakemin omzuna atan Agüero, bir anlık hareketle hakemi kendisine doğru çekip -el ense yapar gibi- bıraktı. Masseyt-Ellis, Agüeruo'nun elini sol koluyla itti ve mücadele kaldığı yerden devam etti. Orta hakem Chris Kavanagh'ın pozisyonu görebilecek noktada olmasına rağmen hiçbir müdahalede bulunmaması ve Massey-Ellis'in onu uyarmaması eleştiri konusu oldu.

MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

Agüero'nun bu hareketi sosyal medyada binlerce kişiden tepki alırken en çok ses getiren paylaşım Birleşik Krallık Parlamentosu Milletvekili Dr Rosena Allin-Khan'dan geldi. Twitter'daki hesabından Arjantinli futbolcunun videosunu paylaşan Allin-Khan, "Agüero kim olduğunu zannediyor? Asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

GUARDIOLA SAHİP ÇIKTI

Yıldız futbolcunun bu hareketi ve hiçbir ceza almaması İngiliz medyasının gündemine otururken, City Teknik Direktörü Pep Guardiola maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncusunu "Aman beyler ya. Sergio hayatımda tanıştığım en iyi insanlardan biri. Başka şeylerde problem arayın, bunda değil" sözleriyle savundu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sergio Agüero, mücadelenin 65. dakikasında yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

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Haber Yorumları (1)
ADİL: Züppe kılıklı erkekler kadına asla saygı duymazlar. . .
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