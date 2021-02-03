Agüero, AORUS şirketiyle Espor takımı için ortaklık anlaşması yaptı

Dünya futbolunun en önemli forvetlerinden biri olan Sergio Agüero, Espor alanına yaptığı yatırımı büyütüyor. Dünyaca ünlü futbolcu, AORUS şirketiyle yaptığı ortaklık anlaşmasıyla takımının tüm bilgisayar ve ekipmanlarını temin etmiş oldu.

Manchester City ve Arjantin Milli Takımı'nın önemli oyuncusu Sergio Agüero'nun sahibi olduğu KRÜ Esports takımı, AORUS ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Kendisi de sıkı bir Espor oyuncusu olan profesyonel futbolcu Sergio Agüero, sektöre yatırım yapmıştı. Pandemi döneminde iptal edilen maçlarla oluşan boş vakitlerinde evinde FIFA gibi oyunlar oynayan Agüero, aynı zamanda yayınlar yaparak oyunseverleri ekran başına toplayarak büyük ilgi çekmişti.

EKİPMANLARI TEMİN EDECEKLER

Pandemi zamanında futbolda olduğu gibi rekabetçi oyunlarda da deneyimini gösteren Agüero sektöre atılmaya karar verdikten sonra KRÜ Esports'u kurdu. Organizasyon bünyesinde bulanan takımının ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve ekipmanlarını, GIGABYTE tarafından geliştirilen AORUS sağlayacak.

KRÜ bu duyurusuyla beraber şirketle olan ortaklıklarını da açıklamış oldu. KRÜ ve AORUS organizasyonun hedefini açıklarken, "Organizasyonumuzu Avrupa ve Amerika'da birinciliğe taşımak istiyoruz." ifadeleriyle dile getirdi.