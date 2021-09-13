Ağrı'ya soğuk zincir için süt toplama tankı desteği - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'ya soğuk zincir için süt toplama tankı desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ağrı'ya soğuk zincir için süt toplama tankı desteği

Ağrı'da üretilen çiğ sütün, kurulacak soğuk zincirle uygun koşullarda toplanması amacıyla, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Ağrı'da üretilen çiğ sütün, kurulacak soğuk zincirle uygun koşullarda toplanması amacıyla, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

DAP BKİ'nin 'Hayvancılık Altyapısını Geliştirilmesi Projesi' kapsamında hazırlanan ve projenin uygulanması, finanse edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları içeren protokolü, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin imzaladı.

Protokol kapsamında alınacak 40 adet Süt Soğutma Tankı Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün daha sonra belirleyeceği lokasyonlara kurulacak. İmza töreninde konuşan, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, projenin Ağrı'ya hayırlı olması dileğinde bulundular.

"DAP Bölge Kalkınma İdaresi, 295 adet süt sağım makinesi desteğinde de bulundu"

Süt sağım ve toplamada verimliliği daha yüksek sevilere çıkarmak için İdare olarak çalıştıklarını dile getiren DAP BKİ Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, hijyenik sağım yapılmayan, soğuk zincirle toplanmayan çiğ sütten beklenen verimin alınamayacağı uyarısında bulundu. Sektöre yapılan desteklerle bu olumsuzluğun önüne geçmeye çalıştıklarını ifade eden Demirdöğen, Ağrı iline soğuk zincirle süt toplama tanklarının yanı sıra 2021 yılında 295 adet süt sağım makinesi desteğinde bulunduklarını da sözlerine ekledi. Demirdöğen, altyapı sorunlarını iyileştirdikçe söz konusu sektörden üreticinin daha fazla kar edeceğini bunun da üretimdeki verimliliğe ve bölgesel kalkınmaya yansıyacağını belirtti. - AĞRI

Ağrı'ya soğuk zincir için süt toplama tankı desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yevgeniy Ziniçev
Magazin Seda Sayan Ferhan Şensoy Hulusi Akar Kenan Doğulu
Spor Max Meyer Diego Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağrı'ya soğuk zincir için süt toplama tankı desteği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:46:45. #1.11#